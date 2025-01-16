Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayetler: 5 Cenaze Yan Yana Defnedildi - Son Dakika
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Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayetler: 5 Cenaze Yan Yana Defnedildi

Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayetler: 5 Cenaze Yan Yana Defnedildi

Adana'nın Tarsus ilçesinde polis memuru Mehmet Tehçi'nin kayınpederi, kayınvalidesi, eşi ve kayınbiraderini öldürmesi sonucunda 5 cenaze Osmaniye'de yan yana toprağa verildi. Mehmet Tehçi'nin tutuklu bulunmasının ardından olayla ilgili sorguları devam ediyor.

16.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:27
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ADANA ve Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) öldürdüğü kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi matematik öğretmeni İsmail Tehçi'nin (44) cenazeleri, Osmaniye'de yan yana toprağa verildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehçi tarafından Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde dün boğazları kesilerek öldürülen Yusuf Tehçi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehçi ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Ferdane Tehçi ve görev yaptığı okuldan konuşmak için yanına çağırıp, otomobille boş bir araziye götürüp öldürdüğü kayınbiraderi İsmail Tehçi'nin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 5 cenaze, Osmaniye merkeze bağlı Tehçi köyü mezarlığına götürüldü. Güvenlik güçlerinin sıkı önlem aldığı cenazede, Yusuf, Hüsne, Semiha, Ferdane ve İsmail Tehçi'nin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana açılan mezarlarda topağa verildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Osmaniye'ye kendi babası Ökkeş Tehçi'yi öldürmek için giderken Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan Mehmet Tehçi'nin polisteki sorgusu sürüyor. Cinayetler sırasında otomobilde bulunan şüphelinin 2 çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayetler: 5 Cenaze Yan Yana Defnedildi - Son Dakika

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