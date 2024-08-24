Polis Memurunun Kırşehir\'e Tayini Çıktı

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KOCANIN KIRŞEHİR'E TAYİNLERİ ÇIKMIŞ

Erzincan Sakaltutan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Cihan, eşi Aysun Fatma ve çocukları Batuhan hayatını kaybetti. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memur Ömer Cihan'ın ailesiyle yola çıktığı öğrenildi. Aysun Fatma Cihan'ın Ağrı Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğünde görev yaparken Kırşehir'de görevlendirildiği belirlendi.

Bu arada taksi sürücüsü Eren Kılıç'ın bekar olduğu cenazesinin işlemlerden sonra Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

Ümit OKTAN/ AĞRI,