Polis Meslek Kanunu'nda Talepler - Son Dakika
Polis Meslek Kanunu'nda Talepler

30.03.2026 18:42
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, sosyal medya hesabından Polis Meslek Kanunu'nda planlanan düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi. Yılmaz, çalışma saatlerinin net şekilde yasal güvenceye kavuşturulmasını, maaş iyileştirmelerinin taban ücrete yansıtılmasını talep etti.

(ANKARA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, sosyal medya hesabından Polis Meslek Kanunu'nda planlanan düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi. Yılmaz, çalışma saatlerinin net şekilde yasal güvenceye kavuşturulmasını, maaş iyileştirmelerinin taban ücrete yansıtılmasını talep etti.

Abdurrahman Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mustafa Çiftçi bakanım, kamuoyuna yapmış olduğunuz açıklamalardan ve basına yansıyan bilgilerden, Polis Meslek Kanunu'nda yeni bir düzenleme çalışmasının yürütüldüğünü ve bu çalışmaların Sayın Ali Yerlikaya döneminde başlatılarak son aşamaya geldiğini takip etmekteyiz. Ancak teşkilat içerisinde yaptığımız görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenlemenin içeriğine dair personelin büyük çoğunluğunun yeterli bilgiye sahip olmadığı yönünde bir kanaat oluşmuştur. 35 yıllık mesleki tecrübemiz ve 2010 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında edindiğimiz birikim doğrultusunda, yapılacak düzenlemelerde özellikle dikkate alınmasının faydalı olacağını düşündüğümüz bazı hususları arz etmek isterim:"

Çalışma saatlerinin kanunla açık şekilde belirlenmesi (12/36, 8/24 gibi sistemler) ve olağanüstü durumlarda yapılan mesainin saat başı hesaplanarak ücretlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede keyfi görevlendirmelerin önüne geçilecektir. Maaş iyileştirmelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi ve yapılacak düzenlemelerin taban maaşa yansıtılması önem arz etmektedir. Bu yaklaşım, emeklilik haklarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Mesleğe alımların lise sonrası PMYO aracılığıyla yapılması, eğitim kalitesinin artırılması ve amir ihtiyacının meslek içinden karşılanması sağlanmalıdır. Otomatik terfi sistemi kaldırılarak baş komiserlikten sonra 'kurmaylık sistemi' getirilmeli, terfiler üst kademe ihtiyacına göre planlanmalıdır. Bu sayede kadro birikmesi önlenirken rekabet ortamı da güçlenecektir.

Birinci sınıf emniyet müdürlerinin görev süresi azami 10 yıl ile sınırlandırılmalı, zorunlu emeklilik yaşı isteğe bağlı olarak 65'e çıkarılmalıdır. Disiplin hukuku yeniden ele alınmalı, keyfi cezaların önüne geçilmelidir. Düzenleme sürecinde bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'ın görüşlerine başvurularak ceza ve ödül sistemi daha hakkaniyetli hale getirilmelidir. Büyük şehirlerde yaşanan lojman sorununun çözümüne öncelik verilmeli ve mevcut kapasite artırılmalıdır. 55 yaşından sonra, talep eden ve sicili uygun olan (memurun talebi-idarenin uygun görmesi durumunda)personelin 60 yaşına kadar görev yapabilmesine imkan tanınmalıdır. Tecrübeli personelin birikiminden daha fazla faydalanılması teşkilat açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapılacak düzenlemelere Sivil Toplum Kuruluşlarının katkı sunmasının önü açılmalı. Zaten az sayıda olan Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılarak, katkıları alınmayarak bir sonuca varılmayacağı kanaatindeyim. Bu konularda bu güne kadar EMŞAV'ın ev sahipliğinde Emniyet Teşkilatı Sendikasıyla birlikte bir çok çalışma ve çalıştay gerçekleştirdik. Takdir buyurulduğu durumda katkı sunmaya hazır olduğumuzu; Bilgilerinize arz eder, yapılacak düzenlemelerde bu hususların dikkate alınmasının teşkilatın verimliliği ve personel memnuniyeti açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Polis Meslek Kanunu'nda Talepler - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:08:54. #7.12#
SON DAKİKA: Polis Meslek Kanunu'nda Talepler - Son Dakika
