Polis Özel Harekat'tan Görsel Şölen

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Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Operasyonda yaralanan arkadaşlarını kurtaran timlerin görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Operasyon sırasında yaralanan arkadaşlarını, sis bombalarının içerisinde kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Senaryo gereği operasyona giden timlerden biri yararlandı. Yaralan arkadaşlarını film sahnelerini aratmayan operasyonla çatışma içerisinden çıkarıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından paylaştığı tatbikat görüntüleri büyük beğeni topladı.