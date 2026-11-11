Polis, savcı rolündeki 9 şüpheli 15 milyon liralık dolandırıcılıkta adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Polis, savcı rolündeki 9 şüpheli 15 milyon liralık dolandırıcılıkta adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da emekli bir kimyagerin yaklaşık 15 milyon lirasını dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp parkta 120 bin dolar aldığı, Eyüpsultan'daki evi sattırdığı tespit edildi.

İstanbul'da, 78 yaşındaki emekli kimyagerin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan toplam 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta oturan emekli kimyager E.G.H. isimli kadının telefonla aranıp dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkEyüpsultanİstanbul3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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