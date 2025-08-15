Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 390 Bin Lira Kayıp

Kütahya'da telefonla aradıkları bir kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ziynet eşyalarını bozduran kadının 390 bin lirasını hesaplarına havale ettirdi.

Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden A.E'yi (57) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, çocuklarının adının suça karıştığı yalanını söyleyerek, kadından gerçek suçluların yakalanması için evde bulunan altınları bozdurup kendilerine göndermesini istedi.

A.E'den bu süreçte yakınlarından kimseyi aramamasını da isteyen şüpheliler, hemen bir kuyumcuya gitmesi yönünde telkinlerde bulundu.

Paniğe kapılan A.E, telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle kuyumcular çarşısına giderek ziynet eşyalarını 390 bin liraya bozdurdu.

Daha sonra bir banka şubesine giden A.E, görevlinin uyarılarına rağmen dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 390 bin lirayı gönderdi.

Dolandırıldığını fark eden A.E, polise verdiği ifadede çocuklarının cezaevine girmesiyle korkuttukları için paniğe kapıldığını söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A.E'nin ifadeleri doğrultusunda dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.