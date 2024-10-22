Polise Bıçakla Saldıran Tutuklandı

Güncel

1) İHBARA GİDEN POLİSİ YARALAYAN SALDIRGAN, TUTUKLANDI

KONYA'da sağlıkçılara eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28), bıçakla saldırıp vücudunun 7 yerinden yaralayan, kendisi de tabancayla vurularak yakalanan Emre Köroğlu (29), taburcu olduktan sonra bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

-BİLGİ İÇİN

KONYA/ DHA

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2) MERSİN'DE ORMAN YANGINI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.