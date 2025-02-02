Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücü, 3 Katlı Binanın Bahçe Kapısına Çarptı

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ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 3 katlı binanın bahçe kapısına çarparak durdu. Bahçede oturan anne ve 3 çocuğu ise şans eseri ölümden döndü.

Kaza, bu akşam saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3'üncü sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu Oktay Ö.(18) idaresindeki 06 EU 3137 plakalı otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçan otomobili motorize ekipleri yaklaşık 4 kilometre takip etti. Yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay Ö, 3 katlı binanın bahçe kapısına çarptı Kaza sırasında bahçede bulunan anne ve 3 çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Araçta bulunan 4 kişi motorize polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. İfade işlemleri için polis merkezine götürülen sürücü Oktay Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.

Kaza sonrası trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA