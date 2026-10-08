Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çekilen görüntülerdeki beyaz naylon kıyafetler ise dikkat çekti.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir polis memurunun şehit edilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında güvenlik önlemleri alınırken, sevk anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin görevliler eşliğinde bina girişinden içeri alındığı görüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemlerin ardından tutuklama kararları verildi. Arif A., Yasin A., Ayhan Y., G.A. ve Y.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden yarısı hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.

ADLİYEYE SEVK GÖRÜNTÜLERİNDE BEYAZ NAYLON DETAYI

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında kaydedilen görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Görüntülerde tutuklanan kişilerin üzerinde beyaz naylon kıyafet bulunduğu görüldü. Kişinin başını öne eğdiği, çevresinde ise başka kişiler ve görevlilerin bulunduğu görüldü.