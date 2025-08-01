Polisler, Eski Sözlüsünden Ayrılan Şoförü Dövdü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Serhat Aydemir (24), eski sözlüsü İ.D. ve ikizi M.D.'nin sevgilileri olan 2 polis memuru tarafından öldüresiye dövüldüğünü iddia edip, şikayette bulundu. Şikayet üzerine haklarında idari soruşturma başlatılan polisler de Aydemir'in kendilerini darbederek, hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Millet Bahçesi yolu üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda taksi şoförlüğü yapan Serhat Aydemir, iddiaya göre, eski sözlüsü İ.D. ve ikizi M.D.'nin sevgilileri olan Dilovası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli F.K. ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru tarafından gece yarısı otomobile bindirilerek ıssız bir yol üzerinde tekme- tokat öldüresiye dövüldü.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Serhat Aydemir, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü polis memurlarının haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneden darp raporu alan ve polis memurlarından şikayetçi olan Serhat Aydemir, emniyetteki ifadesinde, eski sözlüsü İ.D.'den ayrılmadan önce onun ikizi M.D.'nin sevgilisi olan polis memuru F.K. ile samimi olduklarını söyleyerek, İ.D., ikizi M.D. ve F.K. ile zaman zaman hep birlikte gezdiklerini söyledi.

İfadesinin devamında, birkaç ay önce sözlüsünden ayrıldığını ve o tarihten bu yana İ.D. ile hiçbir şekilde görüşmediğini belirten Serhat Aydemir, gece geç saatlerde F.K.'nın kendisini arayarak görüşmek istediğini söyledikten sonra F.K.'nın kullandığı otomobil ve içerisinde başka bir polis memuruyla olay yerine geldiklerini iddia etti.

'SÜLALENİ ÖLDÜRÜRÜZ DİYE TEHDİT ETTİLER'

Sözlüsünden ayrılmadan önce alkollüyken F.K.'ya, İ.D. ile aralarında cinsel ilişki yaşadıklarını anlattığını ifade eden Serhat Aydemir, olay yerine gelindiğinde hep birlikte araçtan indikten sonra, F.K.'nın kendisine konuyu hatırlattığını, diğer polis memurunun ise bu sırada İ.D. ile sevgili olduğunu söyleyerek, "Benim sevgilim hakkında nasıl böyle konuşursun" dediğini ve bir anda her ikisinin de kendisine saldırdığını söyledi. Daha sonra F.K. ve diğer polis memurunun kendisine, İ.D.'nin adını bir daha anmamasını, aksi halde sülalesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Haklarında idari soruşturma da başlatılan polis memurlarının da Serhat Aydemir'in kendilerini darbettiği, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.