Polis Ekipleri, YKS Sınavına Geç Kalma Riski Bulunan 2 Öğrenciyi Okullarına Götürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava geç kalacakları için polisten yardım istedi.
Polis ekipleri, motosikletlerine aldıkları adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.
Öğrencilerin yakınları, polislere teşekkür etti.
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