Polislerden Anaokuluna Güvenlik Eğitimi

Polislerden Anaokuluna Güvenlik Eğitimi
23.02.2026 13:20
Amasya'da polis, anaokulu öğrencilerine güvenlik, trafik ve internet kullanımı eğitimi verdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, temel trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, 10 anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilere yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli oyun alanları, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve internet ortamında güvenli davranış biçimlerini anlattı.

Çocuklarda hem bilinçlendirme hem de güven duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan ekipler, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla interaktif sunumlar ve örnek uygulamalarla bilgilendirmede bulundu.

"Güvenli bir gelecek için çocuklarımızın yanındayız"mesajıyla 783 öğrenciye ulaşan polis ekiplerinin eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi."

Kaynak: AA

Güvenlik, Trafik, Amasya, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

