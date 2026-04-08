Polislerden Kızılay\'a Kan Bağışı

08.04.2026 12:28
Adana'da polisler, 181. yıl dönümünde Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Adana'da polisler, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bağış kampanyasına, çok sayıda polis destek verdi.

Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışı yapan polislere rozet takdim etti.

Arıkan, gazetecilere kan bağışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saygılı ise Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislerin kan bağışı geleneğini sürdürmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Arıkan da kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
