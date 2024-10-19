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Polisten Bayrak Hediye

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Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpen çocuğa polis ekipleri yeni bayrak hediye etti.

19.10.2024 02:29
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KAYSERİ'de, yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuğa polis ekipleri tarafından bayrak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evin bahçesinde yer alan direkteki Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İncelenen kamera görüntüleri kapsamında, 12 yaşında bir çocuğun yıpranan bayrağı öpüp, yanında götürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, bayrağı yıpranan vatandaş ve yıpranan bayrağı öpüp yanında götüren ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşarak, bayrak hediye etti. Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz" diyerek, öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa teslim etti. Kendisine hediye edilen bayrağı öpüp, alnına koyarak teslim alan çocuk ise polis ekipleri ile fotoğraf çektirdi.

Polisten Bayrak Hediye
Kaynak: DHA

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