Polisten Kaçış Yok: Adıyaman Trafik Denetimleri

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Kurallara uymayanlar polislerden kaçamıyor

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri tarafından kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinde ise kask denetimlerine dikkat ediliyor. Kurallara uymayan ve evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulanarak kurallara uymaları isteniliyor. Sıklıkla yapılan uygulamaları hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan ekipler, sürücülerden daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları istendi.