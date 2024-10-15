Polonez İşçileri 89. Günde Boykot Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Polonez İşçileri 89. Günde Boykot Çağrısı Yaptı

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İşten çıkarılan Polonez işçileri, direnişlerinin 89. gününde eş zamanlı boykot çağrısı yaptı.

15.10.2024 18:20
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçileri, direnişlerinin 89'uncu gününde bir çok ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak "Polonez ürünlerini boykot edin" çağrısında bulundu.

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında çalışan ve Tek Gıda-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 146 işçi, 89 gündür eylemlerini sürdürüyor. Polonez işçileri, bugün birçok kentte basın açıklaması yaparak tüm kamuoyunu Polonez ürünlerini boykot etmeye davet etti.

Polonez işçileri ve örgütlü oldukları Tek Gıda-İş Sendikası temsilcileri İstanbul'da bulunan Beylikdüzü Marmara Park AVM, Şişli Cevahir AVM ve Kadıköy İskele Meydanı'nda eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

"İyi niyet çağrılarımızı Polonez yöneticileri görmezden geldi"

Şişli Cevahir AVM önünde basın açıklamasını okuyan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse "Tekgıda İş Sendikası olarak hak ve adaletten yana olduğumuzu, iş barışından yana olduğumuzu her platformda dile getirerek defalarca Polonez işverenine çağrıda bulunmuş olsak da bugüne kadar işveren tarafından olumlu bir yaklaşım göremedik. Bugüne kadar iyi niyetli çağrılarımızı Polonez yöneticileri görmezden gelmiştir, gelmeye de devam etmektedir." dedi.

"Halkımızı Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz"

Polonez ürünlerine boykot başlattıklarını açıklayan Köse, "İşverenin tavrını bu noktaya taşıması üzerine, sendikamız artık daha aktif ve etkili eylemlerle mücadele etmeye ve tüketimden gelen gücünü kullanmaya karar vermiştir. Tek Gıda İş Sendikası olarak anayasal hakkını kullandığı için işten çıkarılan 146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

İktidara yeni anayasa göndermesi

Tek Gıda İş Sendikası'ndan Yunus Durdu ise, "Yeni dönemde yeni anayasa yapılacağı söyleniyor. Biz eski anayasada sendikal haklarımızı alamıyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Hükümete sesleniyoruz; yeni yapacağınız anayasada eğer işçilerin sendikalaşmadan dolayı haklarını vermiyorsanız, bizim sendikal haklarımızı yeni yapacağınız anayasadan çıkarın. Çıkarın ki patronlar daha rahat hareket etsin" ifadelerini kullandı.

"İşe geri alınmak istiyoruz"

ANKA mikrofonuna konuşan Polonez işçileri ise başlattıkları boykot kampanyasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Figen Boran: Boykot için buradayız. 146 arkadaşımızı ve bizi işten çıkarttıkları için herkesi Polonez ürünlerini boykot etmeye davet ediyoruz. Polonez ürünlerini kullanmasınlar. Sendikal hakkımızı istediğimiz için bizi işten çıkarttılar. İşe geri alınmak istiyoruz.

Fadime Gülmez: Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Kadınlarımız alışverişte daha etkili oldukları için onlardan boykotumuza destek istiyoruz.

Sabri Bayram: 20 ilde aynı anda boykot gerçekleştiriyoruz. Polonez ürünlerini kimse almasın. Türkiye'nin 81 ilinde dağıtılıyor bu ürünler ama kimse ürünleri almazsa bizi ister istemez işe alacaklar. Şu an kaçak işçi toplayarak iş yapıyorlar.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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