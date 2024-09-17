Polonez İşçileri eylemlerine devam ediyor

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(İSTANBUL) -Sendikalaştıkları için işten atılan ve eylemlerinin 59'uncu gününde polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınan Polonez işçilerinin direnişi sürüyor. Serbest bırakılan işçiler bu kez Çatalca Kaymakamlığı önünde buluştu, gözaltı işlemi sırasında kendilerine yönelik şiddeti ve ters kelepçeyi protesto etti. İşçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin işvereni sorumlu tuttuğunu anımsatarak, "Ama patronlardan kimse gözaltına alınmıyor. Kimse dayak yemiyor. Kim dayak yiyor? İşçiler. Kime ters kelepçe yapılıyor? İşçilere..." dedi.

TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atılınca Çatalca'da kurulu Polonez fabrikası önünde direnişe geçen işçilere dün sabaha karşı polis müdahale etmiş, sendikanın örgütlenme uzmanları Yunus Durdu, Suat Karlıkaya ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulan işçiler akşam saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. İşçilere ifade sürecinde Adalet İçin Hukukçular Platformu ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları da destek verdi.

Ters kelepçeyi kaymakamlık önünde protesto ettiler

İşçiler, dün akşam ve bu sabah yeniden fabrika önünde buluşarak, Çatalca Kaymakamlığının önüne gitti. Kendilerine yönelik "kötü muameleden" Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i sorumlu tutan işçiler ellerini arkadan bağlayarak uygulamayı protesto etti. Anayasal direnme hakkını kullandıklarını belirten işçiler, polis müdahalesiyle boşaltılan direniş alanlarına dönme talebiyle kaymakamla görüşmek istedi. 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek Türk Bayrağı açan işçiler "Sendika hakkımız engellenemez", "Birleşen işçiler asla yenilmez" sloganları attı. İşçiler şunları söyledi:

"Bizim burada, kimseyi rahatsız etmek gibi bir derdimiz yok. Biz sadece Anayasa'nın ve kanunların bize vermiş olduğu haklarımızı arıyoruz. Eğer bu ülkede kanun varsa, bu ülkenin yöneticileri, Türk milleti ve Türk işçisi, Türk insanı için eğer çalışıyorsa bizim bütün haklarımızın verilmiş olması gerekiyor. Ürdünlü şirket işten atıyor. Çalışma Bakanlığı müfettiş gönderiyor. Müfettişler fabrikayı denetliyor. Denetimin sonucunda Çalışma Bakanı kendi sitesinde yayın yapıyor. Diyor ki 'Çatalca'daki işçiler haklıdır, yaptığımız araştırmalarda işçiler, Anayasal hakkını kullandığı için işten atılmış, haksızlığa uğramış' diyor. ve Çalışma Bakanlığı bu yöneticiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Ama patronlardan kimse gözaltına alınmıyor, kimse dayak yemiyor. Kim dayak yiyor? İşçiler. Kime ters kelepçe yapılıyor? İşçilere..."

İşçiler, gözaltı anlarında kendilerine yönelik uygulamanın görüntülerini ve serbest bırakıldıktan sonra buluşma anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.