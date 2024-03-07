Polonya Başbakanı Donald Tusk, çiftçilerle görüşecek

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünleri ithalatını ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto eden çiftçiler ile polis arasında çıkan arbedenin ardından, "Holiganlarla görüşmeyeceğim, sadece çiftçilerle görüşeceğim." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre Tusk, başkent Varşova'daki protestoda polis ile çiftçiler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklamada bulundu.

Tusk, "gerçek" çiftçilerle görüşeceğini ifade ederek, politik sebeplerle polislere karşı şiddet uygulayanların olduğunu belirtti.

Başbakan Tusk, "Holiganlarla görüşmeyeceğim, sadece çiftçilerle görüşeceğim." ifadesini kullandı.

Polonya'da Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto eden binlerce çiftçi, başkent Varşova'daki başbakanlık ofisinin önünde gösteri düzenlemişti.

Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, ayrıca AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunmuş, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.

Protestocu çiftçiler, gösterileri sırasında polislere taş atmış ve bazı polisleri yaralamıştı. Protestolarda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konuların arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, ayrıca AB'ye "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.