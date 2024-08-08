Polonya Büyükelçisi Bathonea Antik Liman Kenti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Polonya Büyükelçisi Bathonea Antik Liman Kenti'ni Ziyaret Etti

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Polonya'nın Türkiye Büyükelçisi Maciej Lang, Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Kenti'ni ziyaret ederek kazı ekibinden bilgi aldı. Büyükelçi, Konya'daki Çatalhöyük kazılarına da destek verdiklerini belirtti.

08.08.2024 17:46
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POLONYA'nın Türkiye Büyükelçisi Maciej Lang, Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Kenti'ni ziyaret ederek kazı ekibinden bilgi aldı. Büyükelçi Maciej Lang, " Konya'daki Çatalhöyük kazılarınada destek veriyoruz" dedi.

Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Liman Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2008 yılında başlamıştı. Polonya'nın Türkiye Büyükelçisi Maciej Lang, uzun süredir devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükelçi Lang, Vikingler'in 8. ve 11. yüzyıllara ait izlerini taşıyan kazılarla ilgili, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Aydıngün ve ekibinden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Kazı ekibinde bulunan Bizans ve Viking tarihi uzmanı Prof. Dr. Blazej Stanislawski'den de bilgi alan Büyükelçi, Polonya Hükümeti olarak kazılara destek verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyükelçi, "Çocukken bir arkeolog olmayı hayal ediyordum. Şimdi burada bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Benzer desteği Türkiye'de Konya'daki Çatalhöyük kazılarına da veriyoruz. Orada da Polonya'dan ayrı bir ekip bulunuyor" dedi.

Büyükelçi Maciej Lang'a ziyaretinde eşlik eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise, bin yıllık bir medeniyete dayanan Avcılar'daki kazılara büyük önem verdiklerini belirterek, "Ortak bir ören yeri olması için Bakanlık ile işbirliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Polonya Büyükelçisi Bathonea Antik Liman Kenti\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polonya Büyükelçisi Bathonea Antik Liman Kenti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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