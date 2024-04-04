Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail saldırısında ölen yardım gönüllüsünü anıyor - Son Dakika
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Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail saldırısında ölen yardım gönüllüsünü anıyor

Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda ölen World Central Kitchen gönüllüsü Damian Sobol için anma töreni düzenledi. Sobol'un ölümü kenti üzüntüye boğarken, törende arkadaşları ve yakınları Sobol'u anlattı. İsrail'in saldırısında 7 gönüllü hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise olayın kasıtlı olmadığını savundu.

04.04.2024 23:47  Güncelleme: 23:48
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Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl kenti, İsrail'in Gazze'de 1 Nisan'da düzenlediği saldırı sonucu ölen Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü vatandaşı Damian Sobol'un yasını tutuyor.

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta çatışmazlık bölgesinde WCK logosunu taşıyan 2 aracı hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren 7 gönüllüden biri olan 36 yaşındaki Sobol'un ölümü, hayatının çoğunu geçirdiği memleketi Przemysl'i üzüntüye boğdu.

Przemysl'deki merkez tren istasyonun önündeki anma alanında Sobol için kandiller ve çiçeklerle anma töreni düzenlendi. Kandillerin arasında "kefiye" denilen Filistin atkıları dikkati çekerken, törene katılan arkadaşları ve yakınları, AA muhabirine Sobol'u anlattı.

Ukrayna sınırına 10 kilometre yakınlıktaki kentte Ukraynalı mültecilere yardım eden gönüllü Batlomiej Hadala, Sobol'un kendisi için bir kardeş, komşu ve arkadaş olduğunu söyledi.

"İsrail'in yaptığı terör eylemiydi." diyen Hadala, Sobol'u unutmayacaklarını dile getirdi.

Törene katılan Aisha Kumpan da "İnsanlar diğerlerine yardım ettiği için öldürülmemeli. Bu doğru değil. Sadece yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerinin Yahudi ve Müslüman Ukraynalılar olduğunu anlatan Kumpan, İsrail vatandaşlığı almaya hakkı olduğunu ancak çocuğunun İsrail ordusuna katılmasını istemediğini belirtti.

Kentin Belediye Başkanı Wojciech Bakun'un kararıyla belediye binasının bayrağı yarıya indirildi.

Bakun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesine saygısından dolayı Sobol'un naaşı ülkeye getirildikten sonra düzenlenecek cenaze töreninden önce konuşmayacağını ifade etti.

Przemysl kenti internet sitesinde Sobol'un ölümü üzerine yayımlanan mesajda, "Gazze Şeridi'nde trajik bir şekilde ölen Damian Sobol, Przemysl kentinin iyi tanınan, birçok arkadaşı ve dostu olan bir sakiniydi." ifadesi yer aldı.

Sobol, Kıbrıs Adası'ndan Gazze Şeridi'ne insani gıda yardımı ulaştırmak amacıyla kurulan deniz koridorunun işletilmesinden sorumluydu. WCK ve Open Arms kuruluşları, insani yardımların ilk kısmını 11 Mart'ta bir gemiyle bölgeye göndermişti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları yaşamını yitirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Kıbrıs Adası'ndan gemilerle gönderilen ve Gazze'ye 1 Nisan'da ulaşan insani yardımın 240 tonu teslim edilemeden geri dönmüştü.

Kaynak: AA

Polonya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail saldırısında ölen yardım gönüllüsünü anıyor - Son Dakika

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