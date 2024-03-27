Polonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın AB pazarına erişimi azalıyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın, Karadeniz'e ve önceki gıda pazarına "yeniden erişim sağladığını", Avrupa Birliği (AB) pazarına erişim imtiyazının "yavaş yavaş sona erdiğini" belirtti.
Bakan Sikorski, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve gıda ticareti konusuna değindi.
Sikorski, " Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz aracılığıyla ihracatlarını engellemesiyle Ukrayna geçici olarak AB pazarına kabul edilmişti." dedi.
Ukrayna'nın, Karadeniz'e ve dolayısıyla önceki gıda pazarına "yeniden erişebildiğini" belirten Sikorski, Kiev yönetiminin AB pazarına erişim imtiyazının "yavaş yavaş sona erdiğini" söyledi.
Öte yandan, Polonya haber ajansı PAP'taki habere göre, Polonya Tarım Bakanı Czeslaw Siekierski, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile bir araya geldi.
Siekierski, Ukrayna ile gıda ticareti konusunda ikili görüşmelerin "zor geçtiğini" kaydetti.
Polonya'da çiftçilerin protestoları, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla son bulmuştu
Polonya'da çiftçilerin AB tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesine ilişkin protestoları, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla son bulmuştu.
Tarım Bakanı Siekierski, Ukrayna'ya ait tarım ürünlerinin Polonya'ya ithalatının ve diğer ülkelere transit geçişinin askıya alındığını bildirmişti.
Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunmuş, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.
Avrupa'da çiftçi protestoları
Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
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