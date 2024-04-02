Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesinin ardından, "Uluslararası insancıl hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere (Gazze'de) sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyoruz." açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırısında, uluslararası yardım kuruluşu WCK'nin Gazze'deki yemek yardım çalışmalarına katılan 7 personelinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Polonya vatandaşı bir gönüllünün de bulunduğu ifade edilen açıklamada, gönüllünün ailesine en derin taziyelerin sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Uluslararası insancıl hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere (Gazze'de) sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyoruz." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Varşova Büyükelçisinden açıklama talep edildi
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne ile ivedilikle iletişime geçtiğini ve konuyla ilgili açıklama istediğini belirtti.
Sikorski, ayrıca yaşamını yitiren insani yardım çalışanının ailesine ve Gazze'deki tüm sivil mağdurlara başsağlığı dileklerini iletti.
7 yardım çalışanı hayatını kaybetmişti
Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırısında öldürülen yardım çalışanlarına itiraz etti - Son Dakika
Eyüpsultan'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, birleştirilmesi hususuna ilişkin dosyanın 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yazı yazılmasına hükmetti.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 2024'ü 2 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?