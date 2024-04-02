Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırısında öldürülen yardım çalışanlarına itiraz etti

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Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesinin ardından, "Uluslararası insancıl hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere (Gazze'de) sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyoruz." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırısında, uluslararası yardım kuruluşu WCK'nin Gazze'deki yemek yardım çalışmalarına katılan 7 personelinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Polonya vatandaşı bir gönüllünün de bulunduğu ifade edilen açıklamada, gönüllünün ailesine en derin taziyelerin sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası insancıl hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere (Gazze'de) sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Varşova Büyükelçisinden açıklama talep edildi

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne ile ivedilikle iletişime geçtiğini ve konuyla ilgili açıklama istediğini belirtti.

Sikorski, ayrıca yaşamını yitiren insani yardım çalışanının ailesine ve Gazze'deki tüm sivil mağdurlara başsağlığı dileklerini iletti.

7 yardım çalışanı hayatını kaybetmişti

Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.