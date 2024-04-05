Polonya, İsrail Büyükelçisi nedeniyle tazminat talep ediyor

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- Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "İsrail-Polonya ilişkilerinde en büyük problem, İsrail Büyükelçisi"

Polonya, İsrail'den Polonyalı yardım görevlisinin ölümü için tazminat talep ediyor

Polonya ile İsrail arasında diplomatik kriz

VARŞOVA - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'in Gazze'de Polonya vatandaşı Damian Sobol'un da aralarında bulunduğu 7 uluslararası yardım görevlisini öldürdüğü saldırıya yönelik yaptığı açıklamayla tepki çeken İsrail'in Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'nin İsrail-Polonya ilişkilerinde en büyük problem olduğunu ifade etti. Duda ayrıca, İsrail'in saldırıda hayatını kaybeden Polonyalının ailesine tazminat ödemesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 1 Nisan'da Gazze'de "World Center Kitchen (WCK)" adlı uluslararası yardım kuruluşunun 1'i Polonyalı olmak üzere 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırının ardından Varşova-Tel Aviv hattında diplomatik kriz patlak verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, saldırının ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'nin Polonyalıları antisemitizm ile suçladığı açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Duda, "Büyükelçi'nin açıklamaları çok talihsiz, çok çirkin. Bana göre bugün Büyükelçi, İsrail devletinin Polonya ile olan ilişkilerinde en büyük problem. Çünkü İsrail'deki yetkililer bu trajedi konusunda gerekli hassasiyeti koruyarak açıklamalarda bulunmakta, maalesef ki onların Varşova'daki temsilcisi bu incelik ve hassasiyeti gösterememekte. Bu kabul edilebilir değil. İsrail'in uzun bir süre Polonya'da temsilcisi yoktu. Ciddi ve uzun görüşme ile pazarlıklardan sonra İsrail'in Polonya ile ilişkilerini kolaylaştırmak için Polonya'da İsrail'in temsilcisi olmasını kabul ettik. Bugün Büyükelçi'nin söz konusu ilişkileri çok zorlaştırdığını söylemem mümkün" ifadelerini kullandı. Duda ayrıca İsrail'e saldırıda hayatını kaybeden Polonyalı yardım görevlisi Damian Sobol'un ailesine tazminat ödemesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in öldürülen vatandaşımızın ailesine tazminat ödemesi gerektiği konusunda hiçbir şüphem yok, bu tazminatın dürüstçe ödeneceğini umut ediyorum" dedi.

Tusk: "Büyükelçi özür dilemeli"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise yerel seçim çalışmalarına katıldığı Gliwice kentinde yaptığı konuşmada, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Tusk, hem İsrail tarafından şu ana kadar yapılan açıklamaları hem de İsrail'in Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'nin benimsediği iletişim biçimini kabul etmediğini söyledi. Başbakan Tusk, "Büyükelçi, eğer bizim medyamızda kamuoyuna açıklama yapmaya karar veriyorsa bu fırsatı değerlendirerek sıradan, insani bir özür dilemeli. Bunun kendisi için gerçekten hiçbir maliyeti yok" ifadelerini kullandı.

İsrail büyükelçisinin tepki çeken açıklaması

İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü yardım görevlilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırının Polonya kamuoyunda da tepki çekmesinin ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi Liwne, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmıştı. Büyükelçi Liwne, "Polonya'da aşırı sağ ve sol, insani yardım kuruluşu görevlilerinin öldüğü saldırıda İsrail'i kasten cinayetle, Polonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Konfederacja Partisi lideri Krzysztof Bosak ise İsrail'i savaş suçu işlemek ve Filistinlileri aç bırakmak için insani yardım kuruluşlarını terörize etmekle suçluyor. Bosak, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını bugüne kadar kınamayı kabul etmeyen ve Polonya parlamentosunda yaktığımız Hanuka mumlarını yangın söndürme tüpü ile söndüren aşırı sağcının partili arkadaşı. Sonuç, antisemitistler hep antisemit olarak, İsrail ise var olma hakkı için mücadele eden demokratik bir Yahudi devleti olarak kalacaktır. Aynı şekilde Batı dünyasının iyiliği için" ifadelerini kullanmıştı. Liwne ilerleyen günlerde medyaya yaptığı açıklamalarda da benzer ifadelerini tekrarlamıştı.

Büyükelçi Liwne, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

Öte yandan, Polonya Dışişleri Bakanlığı da İsrail Büyükelçisi Liwne'yi 5 Nisan Cuma günü yerel saatle 10.00'da bakanlığa çağırmıştı.

Polonya hükümeti, saldırıyla ilgili İsrail'den şeffaf soruşturma yürütmesini ve hayatını kaybeden Polonya vatandaşı Damian Sobol'un ailesine tazminat ödenmesini talep ediyor. Sobol, Ukrayna, Fas ve Türkiye'deki çalışmalarının ardından son 6 aydır Gazze'deki yardım misyonunda bulunuyordu.