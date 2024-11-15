Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

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Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan ve özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bir kişi gece saatlerinde İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, özel harekat polislerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ş'nin (33) üst aramasında, pompalı tüfek, pala, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçları ile intihara teşebbüsten toplam 7 kaydı olduğu belirlendi.

Zanlının İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etmek için başkonsolosluk binasının yakınına gelerek havaya ateş ettiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ş. tutuklandı.