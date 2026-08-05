Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı

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İzmir Bayraklı'da baba Selçuk A., oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü, tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.

Çay Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı oğlu Ender A'yı (33) pompalı tüfekle vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba Selçuk A'nın (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında dün Çay Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada, baba oğluna pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ender A. kurtarılamamış, ekipler baba Selçuk A'yı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı - Son Dakika

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