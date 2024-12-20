Ponza Madeninden Nanofiber Üretildi - Son Dakika
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Ponza Madeninden Nanofiber Üretildi

Ponza Madeninden Nanofiber Üretildi

Van YYÜ'de ponza madeninden alınan nanofiber, havacılık ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılacak.

20.12.2024 12:47
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, ponza (volkanik kayaç türü) madeninden "nanofiber" üretti.

Doç. Dr. Kılıçer, Türkiye'nin ponza rezervinin büyük kısmının bulunduğu Van Gölü Havzası'nda ham maddenin endüstriyel ürünlere dönüştürülerek piyasaya sunulması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmasını iki yıldır yürüten Kılıçer, hafif, gözenekli, yüksek ısıya ve dayanıma sahip ponzadan "nanofiber" elde etmeyi başardı.

Havacılık, otomotiv ve inşaat gibi sektörlerde kullanılabilecek nanofiber, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "buluş" kategorisinde tescillendi.

Kılıçer, AA muhabirine, bölgede yoğun bulunan ponza madeniyle ilgili uzun zamandır araştırma yaptığını söyledi.

Havzada geniş rezerve sahip ponza madeninin ekonomiye kazandırılmasıyla stratejik değer elde edileceğini belirten Kılıçer, "Ponza madenini maalesef ekonomik olarak iyi bir ürüne dönüştüremiyorduk. Bu da hem ülke hem bölge için bir israf anlamına geliyordu. Biz de 'Bu madenden uç bir ürün elde edebilir miyiz?' diyerek iki yıl önce çalışmaya başladık." dedi.

"Ponzayı nano boyuta indirgemeyi başardık"

Çalışmalarında ponzanın hafif, gözenekli, yüksek ısı direncine ciddi şekilde sahip, sert ve dayanıklı bir maden olduğunu tespit ettiklerini anlatan Kılıçer, şunları kaydetti:

"Bu dört özellikten yola çıkarak ponzadan bir malzeme üretiminin mümkün olabileceğini öngördük. Ürünümüzün patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Çalışmamızın başında aklımıza takılan ilk soru ponzanın nano boyuta indirgenip indirgenemeyeceğiydi. İlk aşamada ponzayı nano boyuta indirgemeyi başardık ve nanofiber elde ettik. Patentimizi Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Zafer Ceylan ile aldık. Çalışmamız en iyi derecede ve sınıflamada önemli bir buluş kategorisinde tescillendi. Üniversitemizin akademik başarısını daha üst sıralara taşınmak için gayret sarf eden, özellikle AR-GE çalışmaları için öğretim elemanlarına destek sunan Van YYÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim."

"Ürünün kullanım alanı çok geniş"

Ponzadan elde ettiği nanofiberin havacılık, otomotiv, inşaat gibi sektörlerde daha aktif kullanılması için çalışma yürüteceklerini vurgulayan Kılıçer, "Çalışmalarımızda ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Bunları tek tek göreceğiz, değerlendireceğiz. Hedefimiz ürünümüzü ülke ekonomisine kazandırmak. Sert ve dayanıklı bir ürün olan nanofiberin bu özellikleri üzerinde farklı modellemeler geliştireceğiz. Ürünün kullanım alanı çok geniş. Ticarileşmesi için girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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