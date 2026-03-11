Popcorn'un Ölümüne Hukuki Mücadele - Son Dakika
Popcorn'un Ölümüne Hukuki Mücadele

11.03.2026 12:22
Ali Efe Sökmen, taksinin çarptığı köpeği Popcorn için sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 11 yıl boyunca hayatının bir parçası ve eşiyle de tanışmasına vesile olan "Popcorn" isimli köpeğini taksinin çarpması sonucu kaybeden Ali Efe Sökmen, 4 yıla kadar hapsi istenen sürücünün cezalandırılması için hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Ali Efe Sökmen, 11 yıl önce arkadaşının barınağa götürmek için hazırladığı maltese terrier cinsi köpeği sahiplendi. Sökmen, sahiplendiği köpeğe "Popcorn" ismini verdi.

"Popcorn" ile doğum tarihleri aynı olan ve bu yönüyle ona daha fazla önem veren Sökmen, bir süre sonra açtığı kafeye de "Popcorn" ismini verdi."

Eşi Beste ile de "Popcorn" sayesinde tanışan Sökmen, en mutlu günleri olan düğünlerinde can dostlarına gelinlik giydirerek birlikte eğlendi.

Çift, 23 Aralık 2025'te Mansuroğlu Mahallesi'nde M.T'nin (57) kullandığı taksinin çarpması sonucu "Popcorn"un ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

"Popcorn"un fotoğrafını koluna dövme yaptıran ve tasmasını bileğinden çıkarmayan Ali Efe Sökmen, köpeklerinin ölümüne neden olan M.T'nin cezalandırılmasını istiyor."

Sökmen, AA muhabirine, "Popcorn"un her zaman hayatlarının merkezinde yer aldığını söyledi.

Sahiplendikleri "Popcorn"un 11 yıl boyunca ailelerinin bir parçası olduğunu ifade eden Sökmen, köpeğin evcil hayvan pasaportunda yer alan doğum tarihinin kendi doğum günüyle aynı olduğunu fark edince ona bağlılığının daha da arttığını belirtti.

"Eşimle Popcorn sayesinde tanıştım, köpeğim yanına oturdu. Hiç ayrılmadı onun yanından. Biz o vesileyle tanıştık ve o vesileyle evlendik." diyen Sökmen, köpeğin hayatlarındaki yerinin çok özel olduğunu dile getirdi."

Düğünde hem eşine hem "Popcorn"a gelinlik diktirdi

Düğün törenlerine de "Popcorn" ile çıktıklarını dile getiren Sökmen, anılarını şu sözlerle anlattı:

"Eşime gelinlik yaptırırken Popcorn'a da yaptırdık. Düğün öncesi bizim tanışma vesilemiz olan bir film çekip, önce misafirlerimize izletip ardından düğün salonuna Popcorn gelinliğiyle benim kucağımda ve eşim, bu şekilde giriş yaptık. Hayatımıza yön verendi. Onun bizim güzel anlarımıza eşlik etmesi bizim için ekstra bir mutluluk veriyordu. Köpeğimiz bize tarif edilemez duygular yaşattı. Bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşadığımı düşünüyorum. Canından çok sevdiği birini gözünün önünde kaybetmesi, onu o şekilde görmesi insanda çok büyük bir travma yaratıyor. Gözle görememenin ihtimal dışı olduğu bir durum, üstünden geçen ve durmayan bir taksi... Bunlar bizi ekstra yıldırdı. Evet her canlı ölümü tadacaktır ama sırasıyla ya da bu şekilde olmamalıydı."

Başlattıkları hukuki mücadelede maddi bir beklentileri olmadığını belirten Sökmen, "Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması adına, yaşandığında da insanların başına ne geleceğini bilmesi için bu yüzden bir ceza verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sökmen'in ağabeyi ve avukatı Serhat Sökmen ise taksi şoförünün olası kastla hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.

Sürücünün köpeğe çarptıktan sonra durmadan yoluna devam ettiğini anlatan Sökmen, "Arabanın altına aldıktan sonra durmuş olsa Popcorn şu an aramızda olabilirdi, belki yaralanmış olacaktı. Dava açılmış olması sessiz canlarımız için çok önemli bir karine çünkü sokak aralarında hayatını kaybeden hayvanların sesi olabilecek bir dava bu. Vicdan sahibi her bir vatandaşı bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Sürücü hakkında 4 yıla kadar hapis isteniyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz sanık taksi şoförü M.T. hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, veteriner raporuna göre köpeğin boyun, baş ve göğüs bölgesine aldığı travma sonucu kafatasında kırıklar oluştuğu ve akciğer kanaması nedeniyle öldüğü belirtildi.

İddianamede, kamera görüntülerinin incelendiği ve sürücünün köpeği fark edebilecek mesafede olduğu ifade edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin bir süre kaldırımda dolaşması, ardından yola inmesi ve sanığın kullandığı ticari taksinin çarpması yer aldı. Köpeğin sahibi Sökmen ile vatandaşların "Popcorn"un etrafında toplandığı da kayıtlarda görülüyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Ali Efe, Kültür, Güncel, Suç, Son Dakika

