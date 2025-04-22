Porsuk Çayı'nda Dip Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Porsuk Çayı'nda Dip Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda başlattığı dip temizlik çalışmalarını sürdürerek hemşehrilere daha temiz bir çevre sunmayı hedefliyor. Çalışmalarda 50 bin ton dip çamuru çıkarıldı.

22.04.2025 13:41  Güncelleme: 14:45
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, Porsuk Çayı'nda başlattığı dip temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şehrimize can veren, değer katan, renk katan Porsuk Çayımız bizim gözbebeğimiz. Porsuk Çayımızın ömrünü uzatmak, onu geleceğe taşımakta bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu yüzden dip temizliği çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

ESKİ ekipleri, Porsuk Çayı'nda başlattığı dip temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Orhangazi Mahallesi Yunus Emre Piknik Alanı bölgesinden başlayan çalışma, Adalar bölgesinden Köprübaşı'na doğru ilerleyerek Kentpark'ta sona erecek. Toplamda 10 kilometrelik alanda yürütülecek dip temizliği süresince, Porsuk Çayı'ndaki su kademeli olarak kesiliyor ve dipte biriken çöküntü malzemesi iş makineleri yardımıyla çıkartılıyor.

"Hemşehrilerimizi Porsuk Çayımızı temiz tutmaya, korumaya davet ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çalışmaları yerinde inceleyerek ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen'den bilgi aldı. Eskişehirli vatandaşlara anlayışları için teşekkür eden Ünlüce, şunları söyledi:

"Şehrimize can veren, değer katan, renk katan Porsuk Çayımız bizim gözbebeğimiz. Porsuk Çayı'mızın ömrünü uzatmak, onu geleceğe taşımakta bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu kapsamda ESKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz Porsuk Çayımızın dip temizliği için yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladı. Bizde bugün hem çalışmaları yerinde görmek hem de çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek, emeklerine sağlık demek için buradayız, sahadayız. Porsuk temizliği bittikten sonra her zaman olduğu gibi yine şehrimizin gerdanında bir inci gibi dizilmeye devam edecek. Hem şehrimizdeki hemşehrilerimizi hem de misafirlerimizi sarıp sarmalayacak. Çalışmalara hassasiyet ve sağduyuyla yardımcı olan, bizlere destek olan esnafımıza ve bölge sakinlerimize çok teşekkür ediyoruz. Porsuk Çayımızın kenarında hemşehrilerimize keyifli bir yaz diliyoruz. Bu çalışmaların daha da anlam kazanabilmesi için tüm hemşehrilerimizi Porsuk Çayımızı temiz tutmaya, korumaya, kollamaya davet ediyorum."

"10 kilometrelik alanın 6 kilometresini temizlemiş bulunuyoruz"

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 50 bin ton dip çamuru çıkarıldığını ifade eden Oğuzhan Özen, "Şehrimizin incisi Porsuk Çayı'nda afet riskini önleme kapsamında dip temizlik çalışmalarımız devam ediyor. 25 kamyon, 2 ekskavatör, bir kepçe ve bir loder ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz dip temizlik çalışmalarında 10 kilometrelik alanın 6 kilometresini temizlemiş bulunuyoruz. Bugüne kadar çalışmalarda 50 bin ton dip çamuru çıkartılmış durumda. Porsuk Çayı'nda önümüzde yaklaşık 4 kilometrelik bir kısım daha kaldı. Bu kısmı da en kısa sürede temizleyerek çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Porsuk Çayı'nda Dip Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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