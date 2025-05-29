Portekiz'de Chega Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Portekiz'de Chega Tarihi Başarı Elde Etti

29.05.2025 11:40
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Chega partisi, Portekiz'de erken seçimlerde ikinci büyük parti konumuna geldi. Oy oranı yüzde 23.

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerde yurt dışından gelen oylarla kesinleşen resmi sonuçlara göre aşırı sağcı Chega partisi ülke demokrasi tarihinde ilk kez ikinci büyük parti konumuna geldi.

Portekiz İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Chega yurt dışından gelen oyların yüzde 26,15'ini ve en fazlasını aldı.

Yurt dışındaki oyların belirlediği Meclis'teki 4 koltuktan 2'sini alan Chega toplam milletvekili sayısını 60'a çıkardı.

Yurt dışındaki oylardan gelen diğer 2 milletvekili ise sağ görüşlü Demokratik İttifak'a gitti.

Portekiz'de 48 yıl süren diktatörlük döneminin sona erdiği 25 Nisan 1974'teki Karanfil Devrimi'nin ardından ülke demokrasi tarihinde ilk kez, aşırı sağcı bir siyasi parti ikinci büyük parti olarak, ülkeyi yönetecek alternatifler arasına girmiş oldu.

Sadece 6 yıllık bir siyasi geçmişi olan Chega (Yeter), 2024'te büyük bir yükselişe geçerek yüzde 18'e çıkardığı oy oranını, bu seçimlerde yüzde 23'e kadar yükseltti.

Resmi seçim sonuçlarına göre 230 sandalyeli Meclis'e en fazla temsilci gönderen üç büyük siyasi parti şöyle:

"İki sağ partinin kurduğu sağ görüşlü Demokratik İttifak (AD) 91, Chega 60, sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) 58."

Chega lideri: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Chega lideri Andre Ventura, resmi seçim sonucunun açıklanmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Ne büyük bir zafer! Bize güvenen tüm Portekizlilere teşekkür ederiz! Bu tarihi zafer sizin de zaferinizdir, Portekiz'indir!" ifadelerini kullandı.

Portekiz'de 50 yıllık iki partili siyasi dönemi sona erdirdiklerini belirten Ventura, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Hükümeti kurma görevinin mevcut Başbakan Montenegro'ya verilmesi bekleniyor

Bu arada, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, seçimlerin ardından Meclis'teki siyasi partilerin liderleriyle ikinci tur görüşmelere bugün devam edecek.

Rebelo de Sousa'nın hükümeti kurma görevini seçimlerden birinci parti çıkan, şu anki Başbakan ve AD lideri Luis Montenegro'ya vermesi bekleniyor.

Montenegro'nun bir kez daha azınlık hükümeti kurması, Chega'nın da ana muhalefet partisi olarak Meclis'te temsil edilmesi öngörülüyor.

Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en çok seçime giden ikinci ülke olurken, mevcut durumda da siyasi bir istikrar beklenmiyor.

Portekiz'deki siyasi istikrarsızlık

Portekiz'de, AD'nin lideri ve Başbakan Montenegro aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının ardından Meclis'te güvenoyu alamamış, ülkede 11 Mart'ta hükümetin düşmesi sonucu erken seçim kararı alınmıştı.

Portekizliler 18 Mayıs'taki erken seçimde, hakkındaki iddialara rağmen Montenegro'ya destek vererek, AD'nin 80 olan milletvekili sayısını 91'e çıkardı.

Ülkede 2015-2024 yıllarında iktidarda olan sol görüşlü PS ise son seçimlerde tarihi hezimet yaşadı.

PS'nin 2022'de yakaladığı yüzde 41,37'lik rekor oy oranıyla 120 olan milletvekili sayısı, bu seçimde 58'e kadar düştü.

Portekiz halkının çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer AB ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin yarattığı sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz'de Chega Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika

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