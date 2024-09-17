Portekiz'de Orman Yangınları: Üç Ölü, Yirmi Yaralı

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Portekiz'in kuzeyinde 30'dan fazla yerde devam eden orman yangınlarında 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Portekiz İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Porto kentinin güneyinde, Aveiro bölgesinde son 24 saatte devam eden ve hızla yayılan orman yangınlarından dolayı, biri itfaiye görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplamda 30'dan fazla noktada aktif olan yangınlarda ayrıca 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Portekiz hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) talebi sonrasında Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının aktif duruma geçtiği ve İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'dan toplam 8 uçağın gönderildiği duyuruldu.

Yangın bölgesindeki yerel yetkililer, 8 otoyolun trafiğe kapatıldığını, yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini kaydetti.