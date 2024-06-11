Portekiz'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Portekiz'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Portekiz\'in Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda, Portekiz'in Milli Günü kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Portekiz Büyükelçisi Virginia Mendes de Silva Pina ve birçok davetli etkinliğe katıldı. Resepsiyon, milli marşların okunmasıyla başladı. Yılmaz, Portekiz'in Milli Gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak değerler üzerine inşa edildiğini vurguladı. Büyükelçi Silva Pina ise Türkiye-Portekiz ilişkilerinin güçlendirilmesi ve barışın sağlanması için birlikte çalışmanın önemine değindi.

11.06.2024 22:17
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Portekiz'in Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Virginia Mendes de Silva Pina, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Portekiz'in Milli Gününü kutlama etkinliğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu özel günde Türkiye adına, Portekiz halkını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Portekizli şair Luis de Camoes'in öldüğü gün 10 Haziran 1580'in Portekiz Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, barışçıl Karanfil Devrimi'nin 50. yılı dolayısıyla da bu yılın özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, Karanfil Devrimi'nin demokrasi ve sivil özgürlüklerin önünü açtığını ve Portekiz tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Yılmaz, Türkiye ile Portekiz arasındaki bağların karşılıklı saygı ve ortak değerler temelinde inşa edildiğini belirterek, 1843'te kurulan diplomatik ilişkilerin yıllar içerisinde geliştiğini ve çeşitli alanlarda işbirliğine olan bağlılığı yansıttığını söyledi.

Yılmaz, müttefik olarak ortaklığın bölgesel ve küresel mücadeleler açısından önemli olduğuna işaret ederek, iki ülkenin barışı, istikrarı ve güvenliği teşvik etmek için çalıştığının altını çizdi.

"Portekiz ve Türkiye mükemmel siyasi ilişkilere sahip"

Büyükelçi Silva Pina ise bugünün sadece "Portekiz Günü" olmadığını, ayrıca "Luis de Camoes" günü de olduğunu söyledi.

Portekiz dilini temsil eden çok sayıda şair olduğunu kaydeden Pina, "2024, Portekiz'de pek çok kutlamanın yapıldığı yıl ama en önemlisi Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümü." dedi.

Pina, Türkiye-Portekiz arasındaki ikili ilişkilerine de değinerek, Türkiye de dahil olmak üzere ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini desteklediğini söyledi.

Bu süreçte Türkiye ile daha yakından çalışarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Pina, iki ülkenin de Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze konusunda barışın ve istikrarın sağlanması için birlikte çaba sarf etmesinin önemine değindi.

Yaklaşık 9 aydır Ankara'da görev yaptığına değinen Silva Pina, Türk halkının misafirperverliğinden etkilendiğini belirtti.

Silva Pina, Portekiz ve Türkiye'nin mükemmel siyasi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Portekiz yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

Nuh Yılmaz, Portekiz, Türkiye, Ankara, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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