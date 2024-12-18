Posof'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Posof'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Posof\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim bugün durduruldu. Ilgar Geçidi'nin kapanmasıyla birlikte çok sayıda araç yolda kaldı.

18.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar geçidi kapanınca büyük bölümü TIR'lardan oluşan çok sayıda araç yolda kaldı.

Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Zaman zaman tipiyle birlikte etkili olan yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi. Gürcistan'dan gelip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidecek olan büyük bölümünü TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi kardan kapanınca yolda kaldı. Dün saat 17.00'den itibaren Posof ilçe merkezi ve kara yolu kenarındaki köylere yakın noktalarda bekleyişlerini sürdüren sürücüler, zor durumda kaldı.

Gürcistan'dan geldiğini belirten Fahri Bencik, Ilgar Dağı'nda zamanında tuzlama yapması halinde bu sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.

Gürcistan sınırını geçerek Posof'a kadar geldiklerini ifade eden Tanju Yılmaz ise Ilgar Geçidi'nde ulaşımın ne zaman sağlanacağının bilinmediğini kaydetti.

Bu arada Türkiye'den Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan araçlar da Ilgar Dağı'nın kapalı olması sebebiyle Ardahan'ın Damal ilçesinde bekletiliyor.

Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF (ARDAHAN),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Posof'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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