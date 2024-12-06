Potlaç Kadın Kooperatifi'nden Yılbaşı Festivali Başladı

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(İSTANBUL) - Potlaç Kadın Kooperatifi'nin Yılbaşı Festivali, Kadıköy Feneryolu'ndaki Atıksız Yaşam Pazarı'nda başladı. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği festival, 30 Aralık'a kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi'nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi "Potlaç"ın Yılbaşı Festivali başladı. Potlaç Kadın Kooperatifi, geleneksel hale getirdiği Yılbaşı Festivali'ni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı'nda düzenliyor.

Festivalde toplam 20 stantta 300 kadın dönüşümlü olarak el emeği ürünlerini sergiliyor. Potlaç Yılbaşı Festivali'nde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi ürünler yer alıyor.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, birbirinden farklı seçenekleri görmek için 30 Aralık'a kadar her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak Feneryolu'ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilecek.