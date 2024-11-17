Poyraz Fırtınası Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Poyraz Fırtınası Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Durma Noktasına Getirdi

Poyraz Fırtınası Tekirdağ\'da Deniz Ulaşımını Durma Noktasına Getirdi

Tekirdağ'da etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek tekneleri limana çekti.

17.11.2024 00:34
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Marmara'da Poyraz şiddetini arttırdı

Tekirdağ'da poyraz fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası, şiddetini artırarak deniz ulaşımını durma noktasına getirdi.

Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları başlamadan önce limanlara çekilmişti. Üç gündür barınaklarda bekleyen tekneler, fırtınanın sona ermesini bekliyor. Marmara Denizi'nde dalgalar yer yer dalgalar yükselirken, uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demir atarak güvenli bir şekilde hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Şiddetli rüzgarın, denizcilik faaliyetlerinde ciddi aksamalara neden olduğu belirtildi. Tekirdağ Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, fırtına nedeniyle tüm tedbirlerini alarak bölgede denetimlerini sıkılaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, poyraz fırtınasının pazartesi günü itibarıyla etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor. Fırtınanın, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesine de yol açtığı ifade ediliyor. Limanlarda bekleyen tekneler ve açıkta demirli gemiler, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden hareket edebilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ulaşımında aksamalara ve riskli durumlara karşı nöbetlerine devam ederken, kıyı bölgelerinde de olası tehlikelere karşı tedbirler alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Poyraz Fırtınası Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika

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