Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Abit Öztürk idaresindeki 16 ABC 132 plakalı tır ile B.G'nin kullandığı 63 AIE 515 plakalı tır, Niğde-Pozantı kara yolunda kafa kafaya çarpıştı.
K.E.Y. yönetimindeki 33 VHM 65 plakalı tır da kaza yapan araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 tır sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Abit Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza ve B.G'nin tırındaki klimaların savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Pozantı kara yolu, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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