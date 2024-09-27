Preveze Zaferi ve Deniz Günü Kutlaması - Son Dakika
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Preveze Zaferi ve Deniz Günü Kutlaması

Preveze Zaferi ve Deniz Günü Kutlaması

TCG Anadolu liderliğindeki 15 savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda resmi geçit düzenledi.

27.09.2024 12:37
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Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında TCG Anadolu başta olmak üzere 15 Savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda resmi geçit düzenledi.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, Preveze Deniz Zaferi 686'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Harp Filosu Komutanı taktik komutasında 15 gemi ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. TCG Anadolu'da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personelleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar 'Çimariva' ile selamlandı.

Kaynak: DHA

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