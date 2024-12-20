Prima Orchestra\'dan Harry Potter Temalı Konser

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UKRAYNALI genç müzisyenlerden oluşan 'Prima Orchestra', Antalyalılara Harry Potter'ın büyülü dünyasına mum ışığında müzikal bir yolculuk yaptırdı.

Kepez ilçesindeki Aktüel Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, Ukrayna'da 'Müzik Şehri' olarak anılan Harkiv'de 2014 yılında kurulan ve teknik kadrosuyla birlikte 90 müzisyenden oluşan 'Prima Orchestra'nın üyeleri sahne aldı. Şef Denis Doroshenko'nun yönettiği orkestra, eşsiz müzik performansıyla 'Hogwarts Sympho Show'u sunarken izleyiciyi büyülü bir dünyaya sürükledi. Orkestra yalnızca John Williams'ın ünlü melodilerini değil, aynı zamanda izleyiciyi 'Harry Potter' hikayesinin en heyecan verici anlarına taşıdı. Antalyalılar, yerleşik yabancı çocuk, genç ve yetişkinler, konseri ilgiyle izledi. Sahne etrafında yanan 500 mum da renkli bir atmosfer oluşturdu.

KONSER GELİRİ YARA SARIYOR

Orkestra şefi Denis Doroshenko, savaşın acımazlığına dikkat çekip yorumlanan eserler arasında Rusya'nın işgali altındaki şehirlerde yaşayan Ukraynalı ailelere yardım çağrısı da yaptı. Konserlerde toplanan fonların bombardımanlardan zarar gören insanlara yardım için kullanıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin birçok şehrinde de konserler veren 'Prima Orchestra', sahnede dakikalarca alkışlandı. Orkestra Almanya, Belçika, Fransa, Finlandiya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve birçok ülkede Ukrayna'ya destek için sahneye çıktı.

Haber-Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -