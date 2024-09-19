Prizren'de Sanatla Uyanış Festivali Başladı - Son Dakika
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Prizren'de Sanatla Uyanış Festivali Başladı

Prizren\'de Sanatla Uyanış Festivali Başladı

22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Prizren'de başladı, ressamlar tarihi merkezi renklendiriyor.

19.09.2024 20:49
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı.

Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı. Ressamların çalışmaları Prizren halkı tarafından ilgiyle izlendi.

Festival Direktörü Ethem Baymak, AA muhabirine, Prizren'de yaşayan sanatseverleri kucaklamak ve sanatsal birikimi genç kuşaklara aktarmak için festivali düzenlediklerini söyledi.

Festivalin bu yılki edisyonu çerçevesinde zengin ve renkli bir içerik oluşturmaya çalıştıklarını belirten Baymak, " Edebiyat, resim ve müzik sanatını kucaklamaya çalıştık. 10 devletten 20'ye yakın ressam geldi. Bir hafta boyunca Prizren'in güzel yerlerini, güzel manzaralarını tablolarına aktaracaklar." dedi.

Prizren'in merkezindeki tarihi Taş Köprü'nde tablo çizen İşkodralı ressam Xheneta Kadillari da organizatörler ve halktan gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Prizren'in çok karakteristik bir havası var, genel olarak mimarisi, buradan geçen nehir, açık hava ressamlığıyla uğraşan biz sanatçılar için burayı daha çekici kılıyor. Kendimizi çok rahat hissediyoruz." diye konuştu.

22 Eylül'e kadar sürecek fetsival kapsamında, atölye çalışmaları, kişisel ve karma sergiler, belgesel gösterimleri, panel ve konserler düzenlenecek.

Prizren'de ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu "Altaylar'dan Balkanlar'a" adlı konser verecek. Yazar Ayşe Kulin ve gazeteci, yazar, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile söyleşi ve imza günü yapılacak.

Kaynak: AA

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