Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği, geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.
Ankara'da 1961'de doğan Dedeoğlu, Galatasaray Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.
Akademik kariyerine 1995'te Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başlayan Dedeoğlu, 1999'de doçent, 2005'te profesör oldu. Dedeoğlu, 2005'ten itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.
Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası ilişkiler ile uluslararası güvenlik ve strateji alanlarında çalışmalar yapan ve birçok kitabı ve makalesi bulunan Dedeoğlu, çeşitli gazetelerde yazarlık yapıp televizyon kanallarında da programlarda yer aldı.
Yerel kalkınma projelerine önem verdi
Dedeoğlu, 22 Eylül 2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmek için çeşitli stratejiler üreten Dedeoğlu, ilişkilerin canlandırılmasına katkı sağladı. Yerel kalkınma projelerine de önem veren Dedeoğlu, AB fonlarından yararlanılarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek oldu ve bu konuda birçok projenin gerçekleşmesini sağladı.
Çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "akil insanlar" arasında da yer alan Dedeoğlu, taraflar arasında iletişim köprüleri kurarak daha sağlıklı ve etkili diyalog süreçlerinin gerçekleşmesine katkı sundu.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK üyesi olan Dedeoğlu, 28 Şubat 2019'da beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dedeoğlu, 13 Mart 2019'da 57 yaşında hayatını kaybetti. Dedeoğlu'nun cenazesi, Galatasaray Üniversitesindeki anma töreninin ardından Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
AB ve uluslararası ilişkiler alanında kitaplar yazdı
Dedeoğlu, AB ve uluslararası ilişkiler alanlarında, "Uluslararası İlişkiler Sözlüğü", "Ortadoğu Üzerine Notlar", "Dünden Bugüne Avrupa Birliği", "Adım Adım Avrupa Birliği", "Avrupa Gücü ve Türkiye", "Uluslararası Güvenlik ve Strateji", "Değişen Dünyada Yeni Dengeler", "Türkiye Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi" ve "Dikkat İçeride Sınav Var" isimli kitapları kaleme aldı. Dedeoğlu ayrıca 2016'da Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fikir Ödülü'ne layık görüldü.
Beril Dedeoğlu, 2017'de vekaleten yürüttüğü Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevi sırasında, üniversiteyi dereceyle kazanan öğrencilerin kayıtlarını da gerçekleştirdi. Her zaman güler yüzü ve mizahi yönüyle öğrencileri tarafından çok sevilen Dedeoğlu, uluslararası ilişkiler alanında binlerce genç yetiştirdi.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde uyuşturucu madde bulunduran F.C. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 6,28 gram bonzai ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan dev menderesler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı, beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılarak görsel bir şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta şüpheli bir grup şahsı durdurmak için çalışma yaparken 16 yaşındaki bir çocuk ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.
Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması tanıtıldı. Etkinliklerle uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 04.30 sıralarında Abana ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı, Türkçe ve İngilizce olarak ABB'nin internet sitesinde paylaşılmaya başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?