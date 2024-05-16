Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme atan hasta yakını tutuklandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme atan hasta yakını tutuklandı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi\'nde doktorun kafasına tekme atan hasta yakını tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta yakını Burak Özkul hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Özkul, bir tanığın aleyhine ifade vermesi üzerine 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

16.05.2024 01:08
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta yakını, bir tanığın aleyhine ifade vermesi üzerine tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Mayıs'ta Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi Bölümü doktoru Orkun Aşık'ın kafasına tekme atılmasına ilişkin olayda, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta yakını müşteki şüpheli Burak Özkul hakkında yeniden gözaltı kararı verdi.

Tekrar gözaltına alınan Özkul, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, R.D. adlı tanığın 14 Mayıs'ta, hasta yakınının doktorun yüzüne tekme attığı yönünde ifade verdiği belirtildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na değinilen sevk yazısında "sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kasten yaralama" suçunun katalog suçlar arasında olduğu kaydedildi.

Yazıda, müşteki şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösteren olguların bulunduğu anlatıldı.

Burak Özkul, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 10 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaralanan Enes Mehmet Özkul, tedavi için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Ortopedi bölümü kırmızı alanda muayene edilen yaralının yakını olduğu öğrenilen Burak Özkul ile doktor Orkun Aşık arasında çıkan tartışma büyümüş, sedyeden kalkan yaralı Enes Mehmet Özkul da doktor ve çevresindeki diğer kişilerle kavga etmeye başlamıştı.

Kavga, güvenlik görevlileri ile hastane polisinin araya girmesiyle sonlandırılırken, olaya karışan Enes Mehmet Özkul ile Burak Özkul gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme atan hasta yakını tutuklandı - Son Dakika

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