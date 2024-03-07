Prof. Dr. İlber Ortaylı: Etnik bilgimizi kendimiz ele almazsak ikinci sınıf insanlar oluruz

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki 'problematik' dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek her zaman için ikinci sınıf insanlar hayatımıza ve tarihi kültürümüze müdahale edeceklerdir." dedi.
Ortaylı, Balkan Kongre Merkezi'nde, Edirne Valiliği Edirne Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ve Trakya Üniversitesince düzenlenen 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Balkanlıların, çalışkan ve dünyayı tanımaya açık olduğunu söyledi.
Balkanlıların, kendi milli etnik karakterinden önce, her şeyden evvel Balkanlı olduğunu belirten Ortaylı, "Onların bir arada çalışmaması, üretmemesi, bir arada ilim yapmaması şaşılacak bir geriliktir. Onun telafisi gerekir." dedi.
Ortaylı, Küçük Asya ve Trakya'nın tarihte otantik halklar, Türkler, Romalılar ve Helenler'in dışında İranlıların da yerleşme yeri olduğunu dile getirdi.
Bugün Türkiye'nin bu alana sahiplik ettiğini ifade eden Ortaylı, "Ülkenin içinde bulunan etnik azınlıklarımız hiç şüphesiz ki Türk devletinin kışkırtıcı olmayan, siyasi bakımdan tahripkar faaliyetlere girmediği, sulhçu, barışçı bir politikayla hayatına devam etmektedir. Bu politika bence örnek olmalıdır. Memnuniyetle kabul ediyoruz, görüyoruz. 1989'dan sonra ortaya çıkan Balkan Devletleri'nde problemler bu yollarla çözülecektir." diye konuştu.
"Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor"
Balkan uluslarının "tatlı hayatları"na ve çalışkanlıklarına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Ortaylı, şunları kaydetti:
"Bütün mesele Avrupa Birliği'nin gerçekte bir kağıttan kaplan olan yeni iktidarlarının Balkan coğrafyasına ve siyasetine müdahalesini önlemektir. Bunun başında, hiç şüphe yok ki Federal Almanya geliyor. Söyleyeceklerim, devletimizin takip ettiği siyasetin ve politikanın dışındadır. Bu politikaya akademisyenler katılmak zorunda değildir. Ama bazı gerçekleri ona rağmen belirtmek zorundayız. Bu bizim demokrasimizin ve hürriyetimizin bir icabıdır. Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor.
Bilhassa ülkesinde, bu ülkelerden gelen azınlık gruplar arasında bu faaliyeti gösterdiği görülmektedir. Bu bizim Türkiye'dekilerden başlıyor. Balkan coğrafyasındaki etnik grupların arasını kapsıyor. Şunun üzerinde açıkça durmak gerekir. Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki 'problematik' dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek her zaman için ikinci sınıf insanlar, hayatımıza ve tarihi kültürümüze müdahale edeceklerdir. Şunu da her şeyden evvel unutmamanızı salık veriyorum: Tuna'yla Akdeniz arasında kalan Balkan milletleri Akdeniz camiasına girerler. Bizim istikbalimizi ve varlığımızı Kuzey Avrupa coğrafyasında, Atlantik coğrafyasında ve oradaki milletlerin devletlerin entrika düzeninin içinde aramamız, tarihi gerçeğe ve realiteye aykırıdır, mugayirdir."
Konuşmasının ardından Ortaylı'ya Dışişleri Bakan Yardımcı Mehmet Kemal Bozay ve Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından Karadağ Milletvekili ve Karadağ Parlementosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ressam Doç. Dr. Abaz Dizdarevic'in yaptığı tablo hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. İlber Ortaylı: Etnik bilgimizi kendimiz ele almazsak ikinci sınıf insanlar oluruz - Son Dakika
Kırıkkale Belediyesi, hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını belirtti. Anne adayları, kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecekler.
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Dönmez, ayrıca gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen bandrolsüz sigaraların izini sürerek, M.A. isimli şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Malatya'da yapılan 6 binin üzerindeki kalıcı deprem konutunun kura ile sahiplerini bulmasına rağmen, halen 200 civarında depremzedenin evlerini teslim almadığı belirtildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu duruma şaşırdığını ifade etti ve gerekli önlemlerin alındığını ancak teslimlerin hala yapılmadığını söyledi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?