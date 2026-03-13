Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 78 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı gazetecilere hastane önünde açıklama yaptı.

"BİZE HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTI"

Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı, "Zaten çok uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Giderek artan sorunları vardı ama hayatı, aktif yaşamayı seven biriydi. Bu yüzden mümkün olduğunca gayret etti. Hep enerjik kaldı, bunu bize bile hissettirmemeye çalıştı. Bütün bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan herkes, bütün bölümler, hemşiresi, teknisyeni, doktoru ve tüm çalışanlardan çok destek aldık. Hem o hem de biz aile olarak hepsine çok teşekkür ediyoruz. Olabilecek en iyi bakımı aldı; hem tıbbi olarak hem de insani olarak. Onlara çok büyük bir şükran borçluyuz. Arayan, soran ve destek olan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

TUNA ORTAYLI: ÇOK SEVEREK VE DOLU DOLU YAŞADI

Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı ise "Başta Koç Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimliğinden teknik ekiplere kadar bu süreçte emeği geçen herkese minnettarız. Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı. Umarım bu hayatında birilerine dokunmuştur ve bir şekilde faydası olmuştur. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın ölümüne ilişkin Koç Üniversitesi Hastenesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "2020 yılından bu yana Hastanemizde çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle tedavi altında bulunan Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süre önce tıbbi durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Gerekli tüm tıbbi müdahalelere rağmen Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı maalesef bugün saat 15.03'te vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:39:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.