Prof. Dr. İlber Ortaylı Tuzla Kitap Günleri'nde Konuştu - Son Dakika
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Prof. Dr. İlber Ortaylı Tuzla Kitap Günleri'nde Konuştu

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Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri'nde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Harf Devrimi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma sürecindeki önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkçe öğretimi konusundaki eleştirilerini de dile getiren Ortaylı, etkinliğin ardından katılımcılara teşekkür etti.

26.11.2024 12:06  Güncelleme: 13:01
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri'nin ikinci konuğu, Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, "Harf Devrimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma sürecinin en önemli adımlarından birisiydi. 4 yıl sonra bu büyük dönüşümün 100. yılını kutlayacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri'nin ikinci konuğu, Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Tuzla Sahil Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2028'de Harf Devrimi'nin 100'üncü yılını kutlayacaklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olarak kendini ilan etmesinde bu devrimin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ortaylı, "Harf Devrimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma sürecinin en önemli adımlarından birisiydi. 4 yıl sonra bu büyük dönüşümün 100. yılını kutlayacağız. Harf Devrimi'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olarak kendisini ilan etmesini kutlayacağız" diye konuştu.

"Şimdiki çocukların Türkçe'yi öğrenmesi, bizim zamanımızda olduğundan iki kat daha uzun sürüyor"

Türkçe öğretimi üzerine de eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, Türkçe'nin Slovakça veya İngilizce gibi dillerle karıştırılmaması gerektiğini, bu sebeple Türkçe öğretiminin doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklara harf harf Türkçe öğretmeye çalışıyorlar, böyle saçma şey olmaz. Türkçe, heceyle öğrenilir. Şimdiki çocukların Türkçe'yi öğrenmesi, bizim zamanımızda olduğundan iki kat daha uzun sürüyor" dedi.

"Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Tuzla Kitap Günleri'nde değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Tarih, kültür ve insanlık üzerine derin bilgi ve birikimini bizlerle paylaşan hocamıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Tuzla Kitap Günleri\'nde Konuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı Tuzla Kitap Günleri'nde Konuştu - Son Dakika

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