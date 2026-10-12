Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Hacettepe'de anıldı, seminer dizisi sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Hacettepe'de anıldı, seminer dizisi sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Hacettepe\'de anıldı, seminer dizisi sürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen törende, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi vefatının 10'uncu gününde anıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Nazile Kalaycı, Kuçuradi adına geçen yıl başlatılan seminer dizisini sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, vefatının 10'uncu gününde, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Prof. Dr. Nazile Kalaycı, "Onun öğrencileri olarak yetiştiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir hocaya saygı göstermenin en iyi yolunun, onun düşünce mirasıyla canlı bir ilişkiye girmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hocamızın adına geçen sene başlatmış olduğumuz seminer dizisini devam ettirme konusunda kararlı davranacağız" dedi.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ekim 2026'da hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi için Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen felsefecileri arasında yer alan ve özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında çalışmalarıyla bilinen Ioanna Kuçuradi'nin anıldığı törende, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazile Kalaycı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü konuştu.

Ioanna Kuçuradi'yi, "hocaların hocası" olarak nitelendiren Prof. Dr. Kalaycı, "Ioanna Kuçuradi, felsefenin kurumsallaşması için emek harcamış, felsefi düşünceyi pratik sorunların çözümü için başarıyla uygulamış, yalnızca üniversitelerde değil, pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalar yürütmüş, felsefeyi bir meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimi olarak benimsemiş birisidir. Onu bizim için daha özel kılan, bugün sürdürmeye çalıştığımız felsefe geleneğini, büyük ölçüde onun biçimlendirmiş olmasıdır" diye konuştu.

"İÇİNDE FELSEFE YAPTIĞIMIZ BİNANIN TEMELLERİNİ O ATMIŞTI"

1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuran Prof. Dr. Kuçuradi'nin, binanın da temellerini attığını söyleyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"İçinde felsefe yaptığımız binanın temellerini o atmış, duvarlarını ve çatısını o inşa etmiştir. Ioanna Hocanın felsefe öğretmenliği hakkında pek çok şey söylenebilir. Ben burada benim için önemli olan üç özelliğini anmak isterim: Filozofları kendi metinlerinden ve özgün dillerinde okuma ve okutma konusundaki ısrarı, Türkçe'yi kullanırken gösterdiği titizliği, öğrencileriyle kurduğu ilişkilerdeki nezaketi ve dayanışmacı ruhu.

Onun öğrencileri olarak yetiştiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir hocaya saygı göstermenin en iyi yolunun, onun düşünce mirasıyla canlı bir ilişkiye girmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hocamızın adına geçen sene başlatmış olduğumuz seminer dizisini devam ettirme konusunda kararlı davranacağız."

"KUÇURADİ'NİN KURUMSALLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM ÖZELİKLE VURGULANMALIDIR"

Ioanna Kuçuradi'nin 34 yıl bölümlerinde başkanlık görevini sürdürdüğünü anlatan Kalaycı, Kuçuradi'nin, filozofların temel metinlerinin Türkçe'ye kazandırılmasına öncülük ettiğini, Kant'ın başlıca eserlerini Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiğini, yüzden fazla makale yazdığını, makalelerinin ondan fazla dile çevrildiğini aktardı. Prof. Dr. Kalaycı, "Hocanın en özgün yanlarından biri de şiirler yazmış olmasıdır" dedi.

Ioanna Kuçuradi'nin kurumsallaşmaya verdiği önemin de özellikle vurgulanması gerektiğini söyleyen Kalaycı, "Ona göre felsefe, insanlardan ve kurumlardan kopuk bir düşünce pratiği değildir. Nitekim Kuçuradi, başta felsefe ve insan hakları alanları olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşta görev almış, bazılarına başkanlık yapmıştır" diye konuştu.

"ONUN SAYESİNDE HEPİMİZİN HAYATA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü de "hocamız" dediği Kuçuradi'nin, İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurması ve yaptığı diğer hizmetler sayesinde, Türkiye'de ve dünyada, ulusal ve uluslararası düzeyde felsefeye ve insan haklarına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Özünlü, şunları kaydetti:

"Hocamız çalışmalarıyla felsefenin ülkemizde kurumsallaşmasına büyük emek harcamış, önemli eserler vermiş, birçok öğrenci ve akademisyen yetiştirmiştir. Onun en büyük katkısı, söylemleri ve yazılarıyla felsefi düşünceyi hayatın bir parçası haline getirmesi ve sorunları çözmeye araç kılmasıdır. Eminim ki onun bu yöntemi sayesinde, hepimizin hayata olan bakış açısı değişmiş; problem çözmede insan haklarını, onuru ve etik değerleri hatırlamamızı bir anlamda rehber edinmiştir. Bugün burada eminim hocamız hakkında görüşlerini değerlendirecek ve bize ifade edecek çok kıymetli akademisyenler ve hocalarımız var. Ioanna Kuçuradi Hocamızı tekrar sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Felsefe camiasının ve ülkemizin tekrar başı sağ olsun, ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA
Hacettepe Üniversitesiİnsan HaklarıKültür SanatTürkiyeEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:55:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Hacettepe'de anıldı, seminer dizisi sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei