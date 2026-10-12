Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Hacettepe\'de anıldı, seminer dizisi sürecek

(ANKARA) - Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, vefatının 10'uncu gününde, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Prof. Dr. Nazile Kalaycı, "Onun öğrencileri olarak yetiştiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir hocaya saygı göstermenin en iyi yolunun, onun düşünce mirasıyla canlı bir ilişkiye girmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hocamızın adına geçen sene başlatmış olduğumuz seminer dizisini devam ettirme konusunda kararlı davranacağız" dedi.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ekim 2026'da hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi için Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen felsefecileri arasında yer alan ve özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında çalışmalarıyla bilinen Ioanna Kuçuradi'nin anıldığı törende, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazile Kalaycı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü konuştu.

Ioanna Kuçuradi'yi, "hocaların hocası" olarak nitelendiren Prof. Dr. Kalaycı, "Ioanna Kuçuradi, felsefenin kurumsallaşması için emek harcamış, felsefi düşünceyi pratik sorunların çözümü için başarıyla uygulamış, yalnızca üniversitelerde değil, pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalar yürütmüş, felsefeyi bir meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimi olarak benimsemiş birisidir. Onu bizim için daha özel kılan, bugün sürdürmeye çalıştığımız felsefe geleneğini, büyük ölçüde onun biçimlendirmiş olmasıdır" diye konuştu.

"İÇİNDE FELSEFE YAPTIĞIMIZ BİNANIN TEMELLERİNİ O ATMIŞTI"

1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuran Prof. Dr. Kuçuradi'nin, binanın da temellerini attığını söyleyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"İçinde felsefe yaptığımız binanın temellerini o atmış, duvarlarını ve çatısını o inşa etmiştir. Ioanna Hocanın felsefe öğretmenliği hakkında pek çok şey söylenebilir. Ben burada benim için önemli olan üç özelliğini anmak isterim: Filozofları kendi metinlerinden ve özgün dillerinde okuma ve okutma konusundaki ısrarı, Türkçe'yi kullanırken gösterdiği titizliği, öğrencileriyle kurduğu ilişkilerdeki nezaketi ve dayanışmacı ruhu.

Onun öğrencileri olarak yetiştiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir hocaya saygı göstermenin en iyi yolunun, onun düşünce mirasıyla canlı bir ilişkiye girmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hocamızın adına geçen sene başlatmış olduğumuz seminer dizisini devam ettirme konusunda kararlı davranacağız."

"KUÇURADİ'NİN KURUMSALLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM ÖZELİKLE VURGULANMALIDIR"

Ioanna Kuçuradi'nin 34 yıl bölümlerinde başkanlık görevini sürdürdüğünü anlatan Kalaycı, Kuçuradi'nin, filozofların temel metinlerinin Türkçe'ye kazandırılmasına öncülük ettiğini, Kant'ın başlıca eserlerini Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiğini, yüzden fazla makale yazdığını, makalelerinin ondan fazla dile çevrildiğini aktardı. Prof. Dr. Kalaycı, "Hocanın en özgün yanlarından biri de şiirler yazmış olmasıdır" dedi.

Ioanna Kuçuradi'nin kurumsallaşmaya verdiği önemin de özellikle vurgulanması gerektiğini söyleyen Kalaycı, "Ona göre felsefe, insanlardan ve kurumlardan kopuk bir düşünce pratiği değildir. Nitekim Kuçuradi, başta felsefe ve insan hakları alanları olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşta görev almış, bazılarına başkanlık yapmıştır" diye konuştu.

"ONUN SAYESİNDE HEPİMİZİN HAYATA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü de "hocamız" dediği Kuçuradi'nin, İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurması ve yaptığı diğer hizmetler sayesinde, Türkiye'de ve dünyada, ulusal ve uluslararası düzeyde felsefeye ve insan haklarına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Özünlü, şunları kaydetti:

"Hocamız çalışmalarıyla felsefenin ülkemizde kurumsallaşmasına büyük emek harcamış, önemli eserler vermiş, birçok öğrenci ve akademisyen yetiştirmiştir. Onun en büyük katkısı, söylemleri ve yazılarıyla felsefi düşünceyi hayatın bir parçası haline getirmesi ve sorunları çözmeye araç kılmasıdır. Eminim ki onun bu yöntemi sayesinde, hepimizin hayata olan bakış açısı değişmiş; problem çözmede insan haklarını, onuru ve etik değerleri hatırlamamızı bir anlamda rehber edinmiştir. Bugün burada eminim hocamız hakkında görüşlerini değerlendirecek ve bize ifade edecek çok kıymetli akademisyenler ve hocalarımız var. Ioanna Kuçuradi Hocamızı tekrar sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Felsefe camiasının ve ülkemizin tekrar başı sağ olsun, ruhu şad olsun."