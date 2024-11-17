Prof. Dr. Kahveci: Prematüre Bebekler Gripten Korunmalı

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci, havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonların arttığını belirterek, prematüreler başta olmak üzere bebekleri gripli kişilerden uzak tutmak gerektiğini söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu da olan Kahveci, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada bebeklerin yüzde 12'sinin prematüre doğduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 13 civarında olduğunu söyledi.

Kahveci, kadınların düzenli kontrole gitmesi ve önerilere uyması halinde prematüre doğumun azalacağını belirtti.

Hastanede prematüre bebeklerin bakım ve tedavilerini özenle yaptıklarını dile getiren Kahveci, bu bebeklerin doğumdan itibaren bazen 6 aydan 1 yıla kadar tedavi gördüklerini ifade etti.

Kahveci, birimlerinde yılda 2 bin 500 bebeği taburcu ettiklerini söyledi.

"Grip, yetişkin insanda hafif seyreder ama prematüre bebekte ölümle sonuçlanabilir"

"Anne bebek dostu" Erzurum Şehir Hastanesi'nde bebekleri anne sütüyle beslemeye çok önem verdiklerini vurgulayan Kahveci, şöyle devam etti:

"Prematüre bebeklerin enfeksiyona yatkınlığı ve akciğerlerinin gelişmemesi, gribal enfeksiyonlara yatkınlıklarını artırıyor ve kolayca grip olabiliyorlar. Grip, yetişkin insanda hafif seyreder ama prematüre bebekte ölümle sonuçlanabilir. Bu sebeple özellikle prematüre doğmuş ve taburcu edilmiş bebeği olanların, bebeğini grip olanlardan, eş dostlardan ve akrabalardan uzak tutmalarını, anne baba dışında kimsenin öpmemesini ve kucaklarına almamasını öneriyoruz. Kış geldi, grip yaygınlaşıyor, bu bebeklerde gribal enfeksiyon gibi belirtiler başladığında, solunum sıkıntısı ve emmede azalma gibi belirtiler görüldüğünde hiç beklemeden çocuk doktoruna ya da acile başvurulmalı."

Kahveci, bebeğin olduğu evlerde kesinlikle sigara içilmemesini istedi.

Hamilelik döneminde sigara ve alkol kullanılmamasını öneren Kahveci, "Sigara ve alkol beyin hacmini azaltıyor, ileride çocukların zekalarının ciddi şekilde düşmesine neden oluyor. Bu sebeple bebekler mutlaka sigaradan uzak tutulmalı, gebeyken alkol kullanmamalıyız. Gebeyken alkol kullanan annelerin bebeklerinin beyinleri küçük kalıyor ve ileride zekalarının ciddi derece düştüğü bebekler olarak doğuyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kahveci, bebeklerin sağlığını korumak için anne, baba ve evde yaşayanların kendilerini gripten korumalarının önemli olduğuna dikkati çekerek, prematüre bebeği olan ebeveynlere grip aşılarını yaptırmalarını, eve gripli akraba, komşu ve misafir kabul etmemelerini önerdi.