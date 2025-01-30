Prof. Dr. Keskin 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
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Prof. Dr. Keskin 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Prof. Dr. Keskin \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Ankara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı.

30.01.2025 14:17
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Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Keskin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı" fotoğrafını oylayan Prof. Dr. Keskin, "Haber" kategorisinde de Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve Uydusu" fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Fatih Keskin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansını ve fotoğrafları seçilen foto muhabirlerini tebrik eden Prof. Dr. Keskin, ajans çalışanlarının alanında uzman kişiler olduğunu ifade etti.

AA'nın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Keskin, oylamaya sunulan her bir fotoğrafın çok özel ve anlamlı olduğunu, fotoğrafları çok da estetik bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Keskin, "İmkanım olsa her bir kareyi oylamak isterdim. Fotoğrafları o derecede değerli, o derecede önemli görüyorum. Bu yarışmanın kendisi, bu fotoğraflar, çekildiği dönemi, olayları özetleyen çok önemli kareler. Çekildiği anı daha iyi ifade edebilecek başka fotoğraflar görmedim bugüne kadar. Yabancı basını da düzenli takip eden biri olarak, bu fotoğrafların her anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Fatih Keskin, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Ajans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Keskin 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

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