Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Plastik Şişeye Sıkışmış Orfozu Kurtardı

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AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı sırada gördüğü plastik şişeye sıkışmış nesli tehlike altındaki orfozu kurtarıp, denize bıraktı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçen günlerde öğrencileriyle Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yaptı. Dalışlarında buldukları plastik atıkları toplayan Prof. Dr. Gökoğlu ve ekibi, bu kez gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ekip, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listede bulunan bir orfozun plastik şişeye sıkıştığını gördü. Prof. Dr. Gökoğlu, önce eliyle ardından da pet şişeye taşla vurup balığı kurtarmaya çalıştı. Balığı çekerek plastik şişeden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize saldı.

Yaşadıkları o anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoda denizlere rastgele atılan bir plastiğin nelere mal olabileceğini görebilirsiniz. Televizyonda ve sosyal medyada köpeğin, kedinin, ineğin ve bir ayının başına geçmiş bir cismi hepimiz görmüşüzdür. Bu sefer bir orfozun başına geçen plastiği ve onu nasıl kurtardığımızı izleyeceksiniz. Balık nasıl oldu da adeta sıkışarak plastik şişeye girdi. Muhtemelen şişenin içindeki yengeç veya küçük balıkları yemek için girdi. Orfozu zor da olsa kurtardık ve doğal ortamına bıraktık. Onu kurtarırken dostumuz arkadaşımız yasemin (domuz balığı) yine hep yanımızdaydı. Orfozu özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ona merhaba özgürlük diyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz."