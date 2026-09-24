Prof. Dr. Mehmet Haberal\'a Sydney\'de yeniden Medawar Ödülü verildi

(ANKARA) - Dünya Organ Nakli Derneği'nin (TTS) 31. Uluslararası Kongresi, kuruluşunun 60. yılında Avustralya'nın Sydney kentinde yapıldı. Kongrede, derneğin 2018-2020 dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Haberal'a yeniden Medawar Ödülü takdim edildi.

Sydney'deki kongrenin açılışında TTS'nin 60. yılına ilişkin video gösterilirken, Türkiye'de organ naklinin gelişimine katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Haberal'a da yer verildi.

Haberal, Başkent Üniversitesi tarafından verilen Starzl Ödülü'nü ABD'den Prof. Dr. Anthony Jake Demetris'e takdim etti. Ödülün, Haberal'ın 1974-1975 yıllarında Denver'da organ naklinin öncülerinden Thomas Starzl ile yaptığı çalışmalara da vurgu yapılarak verildiği belirtildi.

2024'te İstanbul'da düzenlenen TTS kongresinde Medawar Ödülü'nü alan Haberal'a, Sydney'deki kongrede yeniden tasarlanan ödül bir kez daha takdim edildi.

Kongrenin ardından Sydney'deki ANZAC Anıtı'nı da ziyaret eden Haberal, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlere ilişkin mesajının yer aldığı anıt önünde dua etti.

Haberal, Türkiye'ye dönüşü öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Önemli olan ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" ifadesini kullandı.

Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri anan Haberal, "Siz rahat uyuyun. Boynunuzda idam fetvası, hayatınız pahasına bize emanet ettiğiniz ülkemizi asrın medeniyet düzeyine ulaştırdık" dedi.

Türkiye'nin sağlık alanında birçok ilke imza attığını belirten Haberal, Sydney'deki kongrede Türkiye'nin organ nakli alanındaki çalışmalarına değindi.