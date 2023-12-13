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Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olası bir depremle ilgili açıklamalar yaptı. Deprem olasılığını yüzde 47 olarak belirleyen Görür, ''Depremin şiddeti genellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetini bulacak. Bu arada denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi yerler daha ciddi etkilenecek.'' ifadelerini kullandı.

13.12.2023 - 09:12,  Güncelleme: 10:18
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Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Megakentte deprem olasılığını yüzde 47 olarak açıklayan Görür, "Depremin şiddeti genellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetini bulacak. Bu arada denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi yerler daha ciddi etkilenecek." dedi.

"HALİÇ'TEN SİLİVRİ'YE KADAR OLAN BÖLGE CİDDİ ETKİLENECEK"

Geçtiğimiz haftalarda Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen 5.1'lik deprem, yeniden bu kabusla yüzleşmemize neden oldu. Olası Marmara ve İstanbul depremi konuşulmaya başlanırken, Prof. Dr. Naci Görür Sözcü'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle İstanbul'da söz konusu depremin gerçekleşmesiyle etkilenecek bölgeleri açıklayan Görür, "Özellikle Avrupa yakasında yer alan bölgeler Haliç'ten tutun Silivri'ye kadar olan alan, denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi, buralar depremden daha ciddi etkilenecek. Çünkü depremin şiddeti genellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetini bulacak. 9 şiddetinde bir depremin etkisi altında kalmak şu demek: Çok iyi yapılmış binalar bile ciddi hasarlar alabilir." dedi.

"İSTANBUL'DA DEPREM ORANI YÜZDE 47"

İstanbul'da deprem olasılığının yüzde 47 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Naci Görür: Haliç\'ten Silivri\'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
YORUMLAR (1)
  • Özgür Arıca: Dünya deprem bilimi fay hattı üzerinde deprem olacaktır dan öteye gidemiyor ne şiddet ne tarih verebilir Ama tabi Yapı şirketleri para kazansın yeter ki insanlar korksun Yanıtla 0 1

Naci Görür, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor - Son Dakika
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