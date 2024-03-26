Prof. Dr. Ramazan Yılmaz: Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması önemli - Son Dakika
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Prof. Dr. Ramazan Yılmaz: Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması önemli

Prof. Dr. Ramazan Yılmaz: Türkiye\'nin verisinin Türkiye\'de kalması önemli

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasına, depolanmasına yönelik atılan adımlar"ın değerli olduğunu kaydetti.

26.03.2024 13:34
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Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, " Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasına, depolanmasına yönelik atılan adımlar"ın değerli olduğunu kaydetti.

Teknolojik gelişmeler bağlamında Türkiye'nin durumunu Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na değerlendiren Yılmaz, son teknolojik gelişmeleri takip eden ve benimseyen bir ülke olan Türkiye'de yapay zeka, veri bilimi, nesnelerin interneti, siber güvenlik, dijital dönüşüm gibi alanlarda önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

"Günümüz dijital dünyasında verinin oldukça değerli bir hazine olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu noktada başta Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasına, depolanmasına yönelik atılan adımlar oldukça kıymetli." diyen Yılmaz, veri depolama ve kullanmaya yönelik başta TÜBİTAK olmak üzere yerli çözümler üretilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı bünyesinde Dijital Türkiye, Açık Veri, Yapay Zeka projeleri başta olmak üzere önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen çalışmalar, üniversite-kamu-sanayi proje çağrıları, öncelikli alanlar, bilim merkezlerinin kurulması, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar toplumun birçok kesimini kapsayan proje çağrıları, TEKNOFEST gibi teknoloji festivalleriyle bilim ve teknoloji temelli ekosistem oluşturma gayretleri önemli çıktılar vermeye başlamıştır."

"Ekosistem gelişiyor"

Yılmaz, "Son yıllarda Bilişim Vadisi kurulması, teknoparkların sayısının artırılması, savunma sanayi projeleri, yerli otomobil Togg gibi projeler, aslında bir ekosistemin gelişme gösterdiğinin göstergesi" dedi.

Bu cihazların yapay zeka, nesnelerin interneti gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Yılmaz, "Yükseköğretim Kurulumuz yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde yeni program ve bölümler açılmaya başlandığını yakın zamanda duyurmuştur. Bunlar oldukça kıymetli çalışmalardır. Ülkemizin en önemli sermayesi olan insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında oldukça yararlı sonuçlar verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden TÜBA ödülü

Ramazan Yılmaz, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık bulunmuş, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Yılmaz, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Danışma ve Değerlendirilme Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

Kaynak: AA

Ramazan Yılmaz, Bilgisayar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ramazan Yılmaz: Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması önemli - Son Dakika

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